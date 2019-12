A Kínát megsértő olimpiai bajnokunk a szövetséget félti

Burján Csaba meggondolatlan posztja miatt kisebbfajta botrány tört ki a rövidpályás gyorskorcsolyázóknál. Az olimpiai bajnok sportoló Kínába érve, a reptéri sorban állva jegyezte meg, hogy „Fucking China”, aminek aztán az lett a következménye, hogy a válogatott kínai szövetségi kapitánya, Csang Csing Lina lemondott (amit a szövetség nem fogadott el), Burjánt pedig hazarendelték a sanghaji vk-futamról.

A 25 éves gyorskoris a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, azt mondta, nem Kínát és a kínaiakat akarta szidni, egyszerűen csak be akarta mutatni a helyzetet. Nem is gondolt rá, hogy ez mennyire sértő.

„Lefeküdtem aludni, mert tényleg nem gondoltam semmi rosszra, aztán reggel Bánhidi Ákos csapatvezető szólt, hogy azonnal távolítsam el, mert Linának, a vezetőedzőnknek jelzett a kínai főszponzor – ők ketten is csak ebből a jelzésből tudták meg, hogy előző este mit írtam ki. Le is vettem, ekkor írtam meg a bocsánatkérő posztot is, és természetesen elnézést kértem Linától is. Ezek után jött az edzés, majd később egy megbeszélést hívtak össze Ákosék – ott esett le igazán, mit tettem, és hogy sokkal súlyosabb a helyzet, mint gondoltam” – mondta Burján.

A megbeszélésen félrehívta a csapat dél-koreai edzője és elmagyarázta neki, hogy Ázsiában egy ilyen poszt vagy megjegyzés más hatásokat vált ki. A beszélgetés alatt tudatosult benne, hogy ezzel a kapitánynak és a szövetségnek is ártott.

Nagyon elkeseredtem, és csak az járt a fejemben, hogyan jöhetünk ki jól ebből az egészből. Vagyis amikor Ákos közölte, hogy nem indulhatok a vk-viadalon, arra gondoltam, ez a legkevesebb, és teljesen jogos. Csak reménykedni tudok abban, hogy Linának és a szövetségnek hosszú távon nem származik baja a meggondolatlanságomból.

Burján vállalja a következményeket, nem szól semmit, ha a fegyelmi eljárás vége az lesz, hogy eltiltják. De azt nem szeretné, hogy miatta mások bűnhődjenek, hogy a kínai főszponzor elálljon a csapattól, vagy, hogy a szövetségi kapitány távozzon.

Kiemelt kép: MTI/Kovács Tamás