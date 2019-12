Még egy fotó erejéig sem éri meg keménykedni Lennox Lewisszal

Ki ne akarna közös fotót készíteni egy akkora bokszlegendával, mint Lennox Lewis? A háromszoros nehézsúlyú brit klasszis is ott volt az MGM Grand Arénában, ahol Deontay Wilder megvédte a világbajnoki címét.

Ekkor lépett oda hozzá egy férfi, hogy kérjen egy közös fényképet, de aztán az ökölbe szorított kezét Lewis arcába tolta. Ez nagyon nem tetszett a korábbi ökölvívónak, aki előbb ellökte a férfi karját, majd el is tolta magától a szurkolót.

How not to act when asking for a photo, let alone with a heavyweight boxing great 🤦🏻‍♂️@LennoxLewis pic.twitter.com/expIB7F8ZQ

— Ross Le Brun (@RossLeBrun) December 1, 2019