Wilder gyilkos jobbosa ismét betalált

42. profi mérkőzését is megnyerte, 41. alkalommal KO-val győzött az amerikai Deontay Wilder, a WBC nehézsúlyú profi bokszvilágbajnoka, aki ezúttal Luis Ortizt ütötte ki a Las Vegas-i gála 7. menetében.

A felek 2018. március 3-án egyszer már megmérkőztek egymással, akkor Wilder a 10. menetben győzött TKO-val, és most is ő számított esélyesebbnek. Ennek ellenére a kubai Ortiz nem csupán jobban bokszolt, de az első hat menetet követően mindhárom pontozónál vezetett is (59-55, 59-55, 58-56).

A taktikus csatában látszott, hogy Wilder vár a rá jellemző nagy ütésre, ami a 7. menet végén be is talált, jobbosa megrendítette ellenfelét, aki a köteleknél a földre zuhant, és a játékvezető kiszámolta.

A címvédő Wilder így 43. mérkőzésén 42. győzelmét aratta, a hibátlan mérlegen csupán a tavaly decemberi, Tyson Fury elleni döntetlen ront. A reváns lehetősége azonban eljöhet, a hírek szerint 2020 februárjában a szintén veretlen brit lehet a következő ellenfél.

