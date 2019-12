Dél-Korea újabb jó eredménnyel lepte meg a világot

Dél-Korea jócskán meglepte a világot azzal, hogy a címvédő Franciaországot megverte a női kézilabda-világbajnokság nyitófordulójában. Ezek után mindenki várta, mire jut majd a francia csapat Brazília ellen és bár sikerült javítani, a győzelem ezúttal is elmaradt: 19-19-re végeztek egymással a felek.

Dél-Korea viszont bizonyította, nem csak egyszeri kiugró eredmény volt a franciák elleni, mivel a dánok ellen szintén döntetlent ért el.

In another breathtaking match in group B🔥

Republic of Korea🇰🇷 and Denmark🇩🇰 finish their second match at #Japan2019 with a draw🤾‍♀️@dhf_haandbold #handinhand pic.twitter.com/uYNSity3nY

— IHF (@ihf_info) December 1, 2019