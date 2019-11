Edzője, Selmeci Attila szerint elképzelhető, hogy a 200 méter pillangón világbajnok Milák Kristóf gyorsúszásban is elindul a tokiói olimpián. A tréner a Japánban zajló, háromhetes edzőtábor közben nyilatkozott a tervekről az M4 Sportnak.

Idáig jobbára a 200 pillangóra koncentráltunk, mert ebben Kristóf világranglista-vezető, és az aranyéremért jön majd Tokióba is. Ugyanakkor fejben fárasztó, ha csak egy úszásnemben érdekelt valaki, így felmerült a 200 és 400 gyors is, ami mostanában nagyobb hangsúlyt kap az edzéseken. Ha az eredmények indokolják, akkor gyorson is elindulhat az olimpián