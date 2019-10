Megverte a profikat egy 15 éves amatőr golfozó

Az Egyesült Arab Emirátusokban tartott golfversenyt az angol Josh Hill nyerte meg, amivel beírta magát a sportág történetében. A Dubaiban született, de angol U18-as csapatbaj játszó Hill ugyanis

mindössze 15 évesen, hat hónaposan és 27 naposan nyerte meg a világranglistába is beleszámító Al Ain Opent, ezzel ő minden idők legfiatalabb tornagyőztese profi versenyen.

A korábbi rekordot a japán Rio Isikava tartotta 15 évvel és nyolc hónappal. További érdekesség, hogy mivel Josh Hill még amatő státuszú, a két ütéssel lemaradó, második helyen végző Harry Ellis kapta meg a bajnoki címért járó 10.477 fontos győzelmi díjat.

New post (Josh Hill: Mena Tour win aged 15 breaks Ryo Ishikawa record) has been published on The Biafra Star – https://t.co/Em1aX2vbbH pic.twitter.com/CzcpzFiqkj

— The Biafra Star (@TheBiafraStar) October 23, 2019