Roger Federer a Roland Garrosszal indít jövőre

A 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer jövőre is elindul majd a francia nyílt teniszbajnokságon. Egy CNN-nek adott interjúban kifejtette a 38 éves svájci klasszis, hogy 2020-ban visszatér a salakpályára és részt vesz a Roland Garroson.

Játszani fogok a francia teniszbajnokságon, de előtte nem nagyon fogok teniszezni, mert szükségem van egy kis pihenésre és a családommal is szeretnék időt tölteni

– fogalmazott Federer, aki 2016-ban és 2018-ban is kihagyta a salakos tornát.

A svájcira rá is fér majd a pihenés, mivel a párizsi GS-torna után Halléban, Wimbledonban, a tokiói olimpián és az amerikai nyílt bajnokságon is jelezte részvételi szándékát, sőt a US Open előtt Cincinnatiben is indulhat akár.

Kiemelt kép: Lintao Zhang/Getty Images