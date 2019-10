Mikler Roland családi okok miatt nem csatlakozik a válogatotthoz

Hétfőtől Budaörsön és Érden edzőtáborozik a magyar férfi kézilabda-válogatott. Gulyás István szövetségi kapitány 21 játékost hívott be a keretbe, a szeptemberi kétnapos összetartással ellentétben most már számíthat a légiósaira is.

Mikler Roland ezúttal családi okok miatt nem lesz ott az összetartáson.

Október 21-22-én Telkiben az NB I-es csapatok hozzájárulásának köszönhetően két extra napot tölthet el együtt a magyar női válogatott, amely az utolsó összetartás lesz a világbajnoki felkészülés novemberi kezdete előtt. Kim Rasmussen szövetségi kapitány ezúttal 24 játékost hívott be a keretbe.

A mostani keret nagyrészt megegyezik a litvánok és az olaszok elleni Eb-selejtező hetében közösen készülő csapattal, ami fontos, hiszen stabilitást ad nekünk

– hangsúlyozta Kim Rasmussen szövetségi kapitány az MKSZ hivatalos honlapján.

Elmondta, az idő rövidsége miatt kizárólag taktikai és differenciált munkát fognak végezni a játékosok.

„Számos fiatal kap lehetőséget ezúttal is, hiszen a válogatott ajtaja nyitott, a kor nem számít, ám természetesen fontos kritériumoknak kell megfelelniük a kerettagoknak. Számít a pillanatnyi forma, a megfelelő hozzáállás, a klubokban megkapott elegendő játéklehetőség, fizikailag pedig mind a gyors játékra, mind a sorozatterhelésre készen kell állniuk azoknak, akik velünk vannak, hiszen a világbajnokság első hét napja alatt öt mérkőzést játszunk majd. Aki például két meccset bírna csak, az sajnos nem tud a válogatott hasznára válni. Helyet kaptak a keretben olyan kézilabdázók is, akik lehet, hogy már most, de lehet, hogy fél, egy, esetleg két év múlva tudnak beépülni, ugyanakkor lényeges, hogy megismerjék a taktikánkat, a rendszerünket, a légkört és a nemzeti csapatnál folyó munkát.”

A kéziválogatottak kerete az októberi összetartásra Férfiak

Kapusok: Andó Arián (Balatonfüred), Borbély Ádám (Tatabánya), Székely Márton (Veszprém)

Jobbszélsők: Hornyák Péter (Tatabánya), Tóth Ádám (Budakalász)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (Tatabánya), Balogh Zsolt (Tatabánya), Máthé Dominik (Balatonfüred)

Irányítók: Győri Mátyás (Tatabánya), Lékai Máté (Veszprém), Ubornyák Dávid (Gyöngyös)

Beállósok: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Szeged), Sipos Adrián (Tatabánya)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (La Rioja), Nagy Bence (FTC), Jerkovic Srecko (Komló), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock)

Balszélső: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Sunajko Stefan (Sävehof) Nők

Kapusok: Bíró Blanka (FTC), Janurik Kinga (Érd), Kiss Éva (Győri ETO)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Győri ETO), Kovács Anett (Békéscsaba), Lukács Viktória (FTC)

Jobbátlövők: Hámori Konszuéla (Vác), Kiss Nikoletta (Érd), Klujber Katrin (FTC), Tomori Zsuzsanna (Siófok)

Irányítók: Kovacsics Anikó (FTC), Kuczora Csenge (Vác), Lakatos Rita (Vác), Tóth Gabriella (Érd)

Beállósok: Szabó Laura (Érd), Pásztor Noémi (FTC), Tóvizi Petra (DVSC), Bordás Réka (DVSC)

Balátlövők: Háfra Noémi (FTC), Debreczeni-Klivinyi Kinga (FTC), Kopecz Barbara (Békéscsaba), Vámos Petra (DVSC)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Schatzl Nadine (FTC)

