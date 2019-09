Legyőzte a rákot, majd annyit úszott, mint előtte senki

Elsőként úszta át négyszer egyfolytában a La Manche-csatornát Sarah Thomas, számolt be róla a BBC.

A 37 éves amerikai ráktúlélő több mint 54 óra alatt tette meg az utat.

Az ultramaratoni nyílt vízi úszó – aki egy éve esett át az utolsó mellrák elleni kezelésén – azt mondta, hogy minden ráktúlélőért teljesítette a kihívást, amelyet vasárnap kezdett és kedden fejezett be.

Nagyjából 129 kilométeresre tervezte az utat, de az erős áramlatok miatt majdnem 210 kilométert kellett úsznia.

– mondta el a szurkolóktól zsúfolt partra érve a BBC-nek.

And done. Swimming for 54 hours straight. Across the English channel. 4 times. No wetsuit. No stopping to touch the boat. First person ever. #sarahthomas pic.twitter.com/UVgQ98mT8e

— Michael Fisher (@Mouse7989) September 17, 2019