Látni kell a százkilós vb-győztes dzsúdós örömtáncát

Fantasztikus teljesítménnyel szerzett aranyérmet a 100+ kilós mezőnyben Jorge Fonseca, az olimpiai kvalifikációs tokiói cselgáncsvébén. A portugál versenyző óriási formában dzsúdózott, úgy verte wazaarival az olimpiai ezüstérmes Elmar Gaszimovot és a legutóbbi vébén ezüstérmes Nijaz Iljasovot, hogy akciót sem tudtak végrehajtani rajta.

Ami azonban a világbajnoki címet jelentő győzelem után történt, arra senki sem számított. Fonseca miután legyőzte Iljasovot, tánra perdült, ami a közönséget, majd az internet világát is rabul ejtette. Íme az örömtánc, amit képtelenség megállni mosolygás nélkül:

Jorge Fonseca seems happy to have won Portugal’s first Judo World Title at the #JudoWorlds #JudoWorlds2019 pic.twitter.com/GuzGPyt8Xj

— Jelle (@Archidux) August 30, 2019