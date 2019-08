Kyrgios agya megint elborult, de most nagyon ráfázott

Ismét megbüntették Nick Kyrgiost: az ausztrál teniszezőnek ezúttal 113 ezer dollárt (33,1 millió forintot) kell fizetnie a cincinnati keménypályás tornán mutatott viselkedéséért.

Kyrgios a második fordulós meccsén rövidítésben nyerte meg az első szettet az orosz Karen Hacsanov ellen, majd a másodikban amiatt borult ki, hogy véleménye szerint túl hamar indítottak az órát, amely jelzi, mennyi van hátra az adogatásra előírt 25 másodpercből.

Kyrgios nem fogta vissza magát, és káromkodva szidta a székbírót, Fergus Murphyt, akivel nem ez volt az első szócsatája, mert két hete Washingtonban, valamint júniusban Queens’ben is konfliktusba keveredett vele.

Hacsanov rövidítésben húzta be a második szettet, és Kyrgios agya ekkor olvadt le úgy igazán, bár nem kapott rá engedélyt, de levonult a pályáról, hogy a mosdóba menjen, de odáig már nem jutott el, mert a folyosón széttörte két ütőjét is.

Insult chair umpire ☑️

Break racket ☑️

Break another racket ☑️

This Nick Kyrgios meltdown had everything 😳 pic.twitter.com/iiWToYiOzx

— ESPN (@espn) August 15, 2019