A címvédővel került egy Eb-selejtezős csoportba a kosárlabda-válogatott

A Nemzetközi Kosárlabda-szövetség (FIBA) hétfői, sorsolásán a magyar csapat megkapta ellenfeleit a a 2021-es férfi kosárlabda Európa-bajnokság selejtezőjére. Magyarország a hatodik kalapból várta csoporttársait, akikről azt is tudni lehetett, hogy a 2., a 3. és a 7. kalapból kerülnek ki.

A magyar válogatott végül belenyúlt a sűrűjébe, ugyanis a címvédő szlovén csapat mellett az ukránokat és az osztrákokat kapta.

A 41. férfi Eb csoportmeccseinek a helyszíne Köln, Prága, Milánó és Tbiliszi lesz, míg a kieséses szakasznak Berlin ad otthont. A 32-es selejtezős mezőnyt nyolc négyes csoportba sorsolták, csoportonként az első három helyezett jut ki. Kivétel azokban a négyesekben lehet, amelyekben a négy rendező valamelyike szerepel. Védett együttesként az ő továbbjutásuk biztos, amennyiben tehát nem végeznek az első három között, úgy csak az első és a második válogatott jut tovább abból a négyesből.

A magyar férfi válogatott legutóbb 2017-ben, 18 év távollét után vett részt kontinenstornán, s akkor a kolozsvári csoportból az isztambuli helyosztókra továbblépve a nyolcaddöntőig jutott. Az Eb-aranyérmet a szlovénok kilenc győzelemmel veretlenül szerezték meg, az ukránok két győzelemmel és négy vereséggel nyolcaddöntősként végeztek, míg az osztrákok nem jutottak ki a kontinensbajnokságra.

Kisorsolták Münchenben a női válogatott selejtezőcsoportját is a 2021-es Eb-re, ők a szlovák és a holland együttessel találkoznak majd. A női válogatott idén óriási küzdelem árán csoportgyőztesként jutott tovább, majd Montenegrót verve a legjobb nyolc közé is bejutott. Kiélezett meccsen végül kikaptak a britektől a mieink és az alsóházban a belgáktól is vereséget szenvedtek, így nem lett meg az olimpiai selejtező.

A 2021-es Európa-bajnokság csoportjai Férfi kosárlabda Eb, a selejtezős csoportbeosztás:

A csoport: Spanyolország, Lengyelország, Izrael, előselejtezős csoport győztese (Szlovákia, Ciprus, Románia)

B csoport: Oroszország, Olaszország (rendező), Észak-Macedónia, Észtország

C csoport: Litvánia, Csehország (rendező), Belgium, előselejtezős csoport győztese (Albánia, Dánia, Fehéroroszország)

D csoport: Horvátország, Törökország, Hollandia, Svédország

E csoport: Szerbia, Finnország, Georgia (rendező), előselejtezős csoport győztese (Izland, Portugália, Svájc)

F csoport: Szlovénia, Ukrajna, Magyarország, Ausztria

G csoport: Franciaország, Németország (rendező), Montenegró, előselejtezős csoport győztese (Koszovó, Luxemburg, Nagy-Britannia)

H csoport: Görögország, Lettország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária Női kosárlabda Eb, a selejtezős csoportbeosztás:

A csoport: Szlovénia, Görögország, Izland, Bulgária

B csoport: Svédország, Montenegró, Izrael

C csoport: Oroszország, Bosznia-Hercegovina, Svájc, Észtország

D csoport: Olaszország, Csehország, Románia, Dánia

E csoport: Szerbia, Törökország, Litvánia, Albánia

F csoport: Nagy-Britannia, Fehéroroszország, Lengyelország

G csoport: Belgium, Ukrajna, Portugália, Finnország

H csoport: Magyarország, Szlovákia, Hollandia

I csoport: Lettország, Horvátország, Németország, Észak-Macedónia

Kiemelt képünkön a válogatott oszlopos tagjai, Perl Zoltán, Keller Ákos és Vojvoda Dávid a 2017-es Eb-n. Fotó: OZAN KOSE / AFP