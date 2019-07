Keszthelyi Vivien üzent a Kékszalag mezőnyének

Csütörtökön reggel kilenckor elrajtolt az 51. Kékszalag, a Balatonon összesen 561 hajó indult útnak.

A Füredi rajt után az időjósok prognózisa szerint záporok, zivatarok is várhatóak, akár 70 km/órás széllökésekkel.

Európa legnagyobb tókerülő vitorlásversenyéről azonban hiányzik egy valaki: Keszthelyi Vivien. A fiatal autóversenyző ugyan nem szerves része a Kékszalagnak, de egy rövid Twitter-bejegyzésben tudatta rajongóival, hogy ha nem lenne futama a W Seriesben a hétvégén, akkor bizony ő is a Balatonon nézné a versenyt.

Assenből is a versenyzőknek sok szerencsét, a nézőknek pedig jó szórakozást kívánok. Hajrá magyarok!

– üzent a 18 éves autóversenyző.

Ha nem lenne versenyhétvégém, akkor idén is ott lennék @akekszalag -on. De Assenből is a versenyzőknek sok szerencsét, a nézőknek pedig jó szórakozást kívánok. Hajrá magyarok! ✌⛵🇭🇺#V #7 #AudiMagyarország @adidas #Kékszalag pic.twitter.com/tWHIcynHtT

— Vivien Keszthelyi Official (@KeszthelyiVivi) July 18, 2019