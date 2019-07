A főtábláról lemaradt magyar vívó: Ez pályafutásom legrosszabb élménye

A négyből három magyarnak – Rédli Andrásnak, Siklósi Gergelynek és Nagy Dávidnak – sikerült férfi párbajtőrben kiharcolnia a szereplést a 64-es táblán a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon, írja az MTI. A várakozásnak megfelelően ebben a szakágban gyűlt össze a legnagyobb mezőny, a 224 vívó közül 208 lépett pástra kedden, világranglistás helyezése alapján 16 párbajtőröző kiemelt volt.

A 2014-ben Európa-bajnok, 2017-ben vb-bronzérmes Rédli, aki tagja volt a legutóbbi hazai vb-n győztes csapatnak, mind a hat ellenfelét legyőzte a csoportkörben, akárcsak Siklósi.

Megirigyeltem a kardozóktól, hogy olyan gyorsan végeztek, én is igyekeztem hamar kiharcolni a továbbjutást. Az is jó volt, hogy nem kellett korán kezdenünk, csak délután, ezt is irigyeltem mindig a kardozóktól