Baji Balázzsal együtt érezheti magát olimpikonnak az utca embere

Baji Balázs világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó is csatlakozott a negyedik Budapest Urban Gameshez (BUG). Az utcalimpián megtelnek mozogni vágyó emberekkel a közterületek, terek és grundok, hogy bizonyítsák, a város a legnagyobb sportpálya. Az atléta lesz az augusztus 31-i esemény egyik arca és természetesen a versenyen is megméretteti magát.

Kevesen gondolnak bele, hogy profi sportolóként Baji Balázsnak ritkán van lehetősége arra, hogy kikapcsolódásképpen mozogjon, pedig a gátfutó hobbijaihoz tartozik a biciklizés és a horgászat.

Békéscsabán születtem, tíz fővárosban töltött év után pedig már budapestinek is érzem magam. Számomra a Hősök tere a város legkedvesebb pontja, lenyűgöz a méltósága. Ha a tér közepén állok, mindig elönt a büszkeség érzése. A sport mindent meghatározott az életemben. Megtanított arra, hogy tudatosan tervezzek, célokat állítsak magam elé. Ráébresztett, hogy a kemény munka gyakran nem elég, szükség van arra is, hogy az ember az adott pillanatban tudjon teljesíteni. Aki a sportban sikeres, az jó eséllyel az élet más területein is kitartó és céltudatos lesz