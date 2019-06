A Veszőrém biztos elkerüli a Barcát a BL-csoportjában

A júniusban ezüstérmes Telekom Veszprém a második, az előző idényben negyeddöntős MOL-Pick Szeged pedig az ötödik kalapból várja a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének csütörtöki sorsolását.

Az európai szövetség (EHF) honlapja szerint az első kalapba a címvédő észak-macedón HK Vardar és a francia Paris Saint-Germain került, a Veszprém a spanyol Barcelonát kerüli el biztosan a bécsi sorsoláson.

A szegediek az ötödik kalapban az ukrán Motor Zaporizzsjával kerültek egy párba. A sorsolást csütörtökön 18 órától rendezik. A BL-csoportkör első mérkőzéseit szeptember 11. és 15. között játsszák.

The last season’s runners-up @mkbveszpremkc will be in the Pot 2️⃣ together with the third ranked team of 2018/19 @FCBhandbol. #veluxehfcl

The fourth team of the previous season and 🇵🇱 title holders @kielcehandball are seeded in the third pot alongside the 🇩🇪 champions @SGFleHa. pic.twitter.com/anbBslWssG

— EHF Champions League (@ehfcl) 2019. június 24.