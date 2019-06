Kézi-BL: két magyar csapat Kézi-BL: két magyar csapat indulási kérelmét elutasították

A magyar csapatok közül automatikusan csak a bajnoki címvédők – a Telekom Veszprém, illetve a BL-győztes Győri Audi ETO KC – kerülnek a BL-csoportkörbe, ezért kellett a szegedieknek és a fővárosiaknak indulási joghoz folyamodniuk és izgulniuk.

Az európai szövetség (EHF) honlapjának pénteki beszámolója szerint aztán kiderült, hogy

a férfiak mezőnyében a MOL-Pick Szeged, a nőknél pedig a Ferencváros szabadkártyát kapott a kézilabda Bajnokok Ligája következő idényére.

A férfiaknál a következő szezonban is 16 együttes verseng a felső ágon, a A és a B csoportban. A C és a D csoport ezúttal is a gyengébb csapatok 12-es mezőnyét tartalmazza. Ez lesz az utolsó évad ebben a rendszerben, ugyanis jövő nyártól változik a lebonyolítás.

A szisztéma idén még a nőknél sem változik, négy kvartettben kezdődnek a küzdelmek, majd a kétcsoportos középdöntő után a negyeddöntő és a négyes döntő következik.

A női klubok közül az EHF Kupa-győztes Siófok KC, valamint az Érd HC is kért szabadkártyát, de a Ferencvárossal ellentétben nem járt sikerrel, ahogyan a dán Odense, a német Thüringer HC és a norvég Storhamar sem.

Az FTC a legutóbbi négy idényben rendre a negyeddöntőig jutott a BL-ben.

A férfiaknál hiába pályázott az izlandi Selfoss, a francia HBC Nantes és a Chambery Savoie Montblanc, a német SC Magdeburg, a luxemburgi Handball Esch, az északmacedón Metalurg Szkopje és a norvég OIF Arendal Elite.

A csoportkör sorsolására jövő csütörtökön kerül sor, az első fordulót a férfiaknál szeptember közepén, a nőknél október elején rendezik.