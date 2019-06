Fucsovics Márton három mérkőzéslabdát hárítva három szettben legyőzte a georgiai Nikoloz Baszilasvilit a stuttgarti füvespályás tenisztorna szerdai nyolcaddöntőjében. A rangsorban 52. magyar teniszező és a világranglistán 17. riválisa idén már negyedszer csapott össze egymással, ebből háromszor Fucsovics örülhetett.

Stuttgarti mérkőzésük gyors brékváltással kezdődött, majd bár ezt követően is volt mindkét játékosnak lehetősége fogadóként is, rövidítés döntötte el a szettet, Baszilasvili javára. A második játszmában aztán odacsapott a nyíregyházi játékos, kétszer is brékelt és28 perc alatt egalizálni tudott.

Jöhetett a döntő szett, amely újra szoros eredményt hozott, és bár Fucsovics 1:2-nél semmire bukta a szervajátékát, egyből vissza tudott brékelni. Baszilasvilinek 5:4-es vezetésnél három mérkőzéslabdája is volt, a magyar játékos azonban mindet hárította, majd azonnal elvette georgiai riválisa adogatását és kiszerválta a 2 óra 15 perces találkozót.

Fucsovics Marci 67 62 75-re legyőzte Nikoloz Basilashvilit a stuttgarti ATP verseny második körében. Milos Raonic lesz az ellenfele a negyeddöntőben. pic.twitter.com/RmB6blJ796 — HUNtennis (@HUNgarianTENNIS) 2019. június 12.

A negyeddöntőben a 6. helyen kiemelt kanadai Milos Raonic lesz Fucsovics ellenfele, akivel eddig egyszer találkozott: tavaly ugyanezen a tornán, egy fordulóval korábban két játszmában kikapott a magyar teniszező.

Végeredmény – stuttgarti tenisztorna, nyolcaddöntő Fucsovics Márton-Nikoloz Baszilasvili (georgiai, 4.) 6:7 (4-7), 6:2, 7:5

Kiemelt kép: MTI/EPA/Mast Irham