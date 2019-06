A 2013-as Australian Open óta először fordul elő, hogy egy Grand Slam-torna férfiemzőnyében az első négy helyen kiemelt teniszező legyen ott az elődöntőben. Most a Roland Garroson újra ez a helyzet, Novak Djokovic majd Dominic Thiemmel mecccsel, míg Rafael Nadal Roger Federerrel.

Djokovic – és Thiem is – az eső miatt egy nap csúszással, csütörtökön játszotta le a negyeddöntőjét. A szerb világelső Alexander Zverevet verte három szettben, az elsőbe, pont amelyik szoros volt, pedig belefért egy nagyon szimpatikus megmozdulás is: a német egyik szerváját látta kint a vonal-, majd a székbíró is, ám Djokovic is megvizsgálta közelebbről a nyomot és jelezte, a labda bizony bent volt, így riválisa első adogatással folytathatta a játékot.

Zverev serves 🎾

Called out 🚨

Umpire confirms call 👆

Zverev argues 😠

Djokovic overrules umpire 👏 Great sportsmanship @DjokerNole 👌 #RG19 pic.twitter.com/tXv5dAecsA — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 2019. június 6.

Nyitókép: TPN/Getty Images