Milák Kristóf is Hosszú Katinka csapatában szerepel majd

Hosszú Katinka szép sorjában jelenti be a jobbnál jobb úszókat, akik az ősszel induló International Swimming League-ben (ISL) a csapatát erősítik majd.

A Team Ironban világklasszisok sorjáznak, hozzájuk csatlakozik egy magyar is Milák Kristóf személyében. Persze ő sem érdemtelenül kerül ilyen környezetbe, a Budapesti Honvéd SE versenyzője legutóbb a Bajnokok Ligája budapesti állomásán őrült tempót diktált.

Nagy örömmel jelentjük be, hogy Milák Kristóf is a Team Iron csapatát erősíti az októberben induló International Swimming League-ben! Kristófnak nemcsak a pillangóúszása, de a sokoldalúsága is sokat fog hozzátenni a csapat sikeréhez! Üdv a csapatban!