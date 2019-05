Új kerékpársport van születőben, ahol a magyarok ott lehetnek az elitben

A kerékpározás sok más sportághoz hasonlóan folyamatosan alakulóban van, az elektromos biciklik megjelenése és rohamos fejlődése azonban egészen új lehetőséget teremt. A kerékpárok motorral való ellátásával egy egészen új szakág jöhet létre, amelyben a magyar versenyzők is komoly eredményeket érhetnek el.

Bolognában, a Giro d’Italia kerékpárverseny nyitányán jártunk, ahol lehetőségünk volt beszélni a magyar EPowers tagjaival.

A csapat a Giro elektromos versenyén vesz részt, ahol eddig kifejezetten jól is teljesítenek.

A rangos olaszországi verseny történetében először 2018-ban indítottak e-kerékpárokat, az akkori pilotversenyenre öt kétfős csapat nevezett, mindenki a szponzor Pinarello Nytro kerékpárjait használta. 2019 májusában viszont már tíz hatfős csapat vett részt a Giro E-n, ráadásul egészen új elektromosbicikli-márkák is bemutatkozhattak.

A versenyzők a hagyományos Giro d’Italia mezőnye előtt, 18 szakaszon próbálhatják ki a motorral felszerelt kerékpárokban rejlő lehetőségeket. A Giro E a tradicionális küzdelemhez képest persze egészen új versenyelemeket is kapott, az egyik ilyen a szabályossági verseny, melynek lényege, hogy a csapattagoknak egyes szakaszokon egy előre megadott átlagsebességhez kell tartaniuk magukat.

Példátlan magyar fejlesztés

A magyar EPowers a Varjas István által tervezett egyedi motorral ellátott biciklikkel vesz részt a küzdelemben.

Varjas neve nem lehet ismeretlen a kerékpársportban jártasak előtt, korábban egy Tour de France-botrány kapcsán merült fel a neve.

Az akkori vád szerint a versenyen több kerékpározó is vázba épített motorral tett szert szabálytalan előnyre, a mechanikai doppingot pedig épp a magyar feltaláló szerkezete jelentette. Bár a későbbi vizsgálatok során nem találtak csalásra utaló nyomokat, a kerékpározó-közösségben Varjas István neve még mindig az eset jelképének számít.

A Tour de France-on nem csaltak Majd 3000 bringát vizsgáltak meg az ellenőrök, de nem találtak mechanikai doppinggal hajtottat.

A Giro E-n azonban megengedett a speciális belső motor használata, igaz, a versenyszabályzat miatt bizonyos átalakításokat így el kellett végezni: be kellett építeni egy szenzort, amely 25 kilométer per órás sebesség felett lekapcsolja a motort.

További kihívást jelentett, hogy a magyar szerkezet 240 wattos, míg a legtöbb rivális 400-600 wattos gépeket használ. A nagyobb teljesítmény komolyabb segítséget ad a mozgásban lévő szervezetnek, ezért az EPowers bizonyos szempontból hátrányból indult.

A magyar fejlesztésű motor ugyanakkor méretével pótolja a teljesítménye hiányosságait: a konkurencia gépei Varjas István találmányával ellentétben meglehetősen nehezek, ez pedig kikapcsolt állapotban, különösen az emelkedőkön jelentősen megnehezíti a versenyzők dolgát. A csupán 8,5-10 kilogrammos magyar kerékpárok messze a mezőny legkönnyebb darabjai, hasonló tömeget még senkinek sem sikerült elérnie.

Annyiban különbözik egy hagyományos kerékpártól, mintha egy plusz kulacs lenne rajta. Olyan, mintha nem kettő, hanem három kulaccsal indulnék el egy versenyre, két nap után fel sem fog tűnni

– mondta Filutás Viktor, a csapat tagja a rajt előtt.

Az EPowersnél a kezdetektől abban reménykedtek, hogy ez jelentős előnnyé válhat. Mint utóbb kiderült, nem tévedtek: az első szakaszt rögtön meg is nyerték, összesítésben és sprintben jelenleg is vezetnek.

Még csak tesztfázis

Fontos kiemelni, hogy a Giro E továbbra is tesztfázisban jár, egyelőre még sok a szabályozni való. Hasonló módon az EPowersre is rengeteg feladat vár még, az eddigiek alapján viszont van ok az optimizmusra.

Az elektromos kerékpárokban rengeteg lehetőség rejlik, a biciklik például igen keresettek a már visszavonult versenyzők körében. Az EPowers egyik ügyfele többek között Eddy Merckx, a legendás belga versenyző, aki öt alkalommal nyerte meg a Tour de France és a Giro d’Italia pontversenyét.

Az elektromos futamok ráadásul a fiatalabb generációnak is lehetőséget teremtenek: az EPowersnél tudatosan választottak be fiatal magyar tehetségeket a csapatba, akik így megtapasztalhatják, hogy milyen egy neves verseny légköre. Ki tudja, az e-biciklis csapatok talán idővel megkönnyíthetik a világszínvonalú klubokba való bejutást.

Az EPowers e-biciklije emellett a hétköznapokban is hasznosítható lehet rehabilitációs célokra, vagy legyengült szervezetű személyek számára. A már elkészült országúti és a hegyi kerékpár mellett Varjasék egy hibrid verzión is dolgoznak, a hosszabb távú cél pedig az, hogy olyan motort hozzanak létre, amely akár egy kempingbiciklibe is beszerelhető. Az eddigi, egyedi építésű darabok árukból adódóan természetesen nem az átlagfelhasználónak készülnek.

Még hosszú út áll az e-kerékpárversenyek és a magyar cég előtt, az mindenesetre biztató lehet, hogy a Giro d’Italiának vannak tervei az elektromos versenyekkel, az EPowers modelljét pedig a szakma is egyre jobban elismeri.

Kiemelt képünkön Filutás Viktor, az EPowers tagja látható, fotó: 24.hu