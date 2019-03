Söpréssel jutott döntőbe a Fradi hokicsapata

Az alap- és középszakaszgyőztes Ferencváros söpréssel jutott döntőbe a jégkorong Erste Ligában, miután 4-1-re győzött a Debrecen vendégeként.

A Fradi a párharc előző három mérkőzésén is magabiztosan játszva nyert, most pedig a második harmad elején került előnybe. Bár a DEAC 21 másodperc elteltével kiegyenlített, a játékrész végén újabb két gólt ütve a budapestiek lényegében el is döntötték a meccset.

Míg a Ferencváros 75-ször lőtt kapura, addig a Debrecen 29-szer.

A Fradi legutóbb 2000-ben játszott bajnoki döntőt és 1997-ben volt utoljára aranyérmes.

A másik ágon az UTE 4-1-re kikapott Csíkszeredán, így az erdélyiek 2-1-re szépítettek az egyik fél negyedik sikeréig tartó párharcban.