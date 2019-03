Mike Tyson könnyes szemmel mesélt arról, mekkora bunyós is volt Muhammad Ali

Mike Tyson volt a színész Michael Rapaport műsorának vendége, a beszélgetés során pedig szóba került Larry Holmes, aki anno legyőzte Muhammad Alit, Tysontól viszont kikapott 1988-ban. Iron Mike a legnagyobb tisztelettel beszélt Holmesról, akiről azt mondta, ő az az ökölvívó volt, aki sosem adta fel, és mindezt Alitól tanulta.

Innentől kezdve Mike Tyson a történelem legnagyobb bokszlegendájáról kezdett beszélni, egy idő után pedig már fátyolos tekintettel, elcsukló hangon sorolta Muhammad Ali érdemeit.

Nem adta fel, meg kellett ölnöd a ringben, amikor Larry Holmes a szart is kiverte belőle, akkor sem adta fel. Mindig is azt hittem, hogy én vagyok a legkeményebb, de nem, mert ő akár bele is halt volna ebbe