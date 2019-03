Remekül forgatták a kardot a magyar lányok

A kadet és junior vívó Európa-bajnokság utolsó előtti versenynapján a magyar junior női kardcsapat bronzérmet szerzett. A Battai Sugár, Bérczy Dorottya, Nagy Valentina, Pusztai Liza összeállítású ezzel megszerezte a magyar küldöttség 12. érmét (5 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérem) Foggiában.

A magyarok a nyolcaddöntőben Spanyolországot (45:26), a negyeddöntőben Franciaországot (45:38) győzte le, majd az elődöntőben drámai csatában maradt alul Olaszországgal szemben (45:44). A lányok a bronzmeccsen Törökország kvartettjét győzték le (45:37).

Örülünk a bronznak, akkor is, ha a látottak alapján fényesebb lehetett volna az érem. Liza extrát nyújtott, annak ellenére, hogy azt a bizonyos döntő találatot nem tudta beadni az elődöntőben. A fiatal Sugival is elégedett vagyok, két juniorunk pedig volt, hogy hozzá tudott tenni a meccshez, akadt, hogy nem. Amiért jöttünk, azt egyéniben és csapatban egyaránt elértük, remélem, így lesz ez az áprilisi világbajnokságon is