Megvan Brady hatodik gyűrűje, Super Bowl-győztes a New England Patriots

Az 53. Super Bowl minden idők legszenvedősebb döntője volt. A mérkőzésen a védelmek domináltak, egyik offense sem tudta kihasználni az ellenfél hibáit.

Merthogy hibák akadtak szép számmal.

Tom Brady és Jared Goff is adott el labdát, ám a negyedik negyedig gyakorlatilag nem történt említésre méltó történés. Tom Brady az utolsó játékrészben ismét megmutatta, hogy hogyan kell egyetlen gyilkos támadással átmenni az ellenfél védelmén, de nagyot játszott a szemmel láthatóan megöregedett Gronkowski és a leggyengébb pillanatokban is villogó Edelman is.

A New England Patriots dinasztiája tovább él.