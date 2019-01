Indul a kézi-vb: Magyarország-Argentína – élő

Nocsak: elindulnak az argentinok, és a 13. perc elején már csak három gól az előny. Jót tett az időkérés a dél-amerikai csapatnak, annyi biztos. Persze, nem eszik azért olyan forrón, Balogh Zsolt is gólt lő a másik oldalon, de azért na: a meccsnek biztos jót tesz, hogy az ellenfél is éledezik. (Baloghot egy argentin beállós gólja követi.) Közben Dzsamali is a pályán, Nagy László még pihen.