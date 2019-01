Visszavonul, és férfiként folytatja a svéd női kéziválogatott játékosa

Az Instagramon jelentette be a svéd női kézilabda-válogatott, Louise Sand, hogy befejezi a pályafutását, és férfiként éli tovább az életét. A 26 éves szélső decemberben még ott volt az Európa-bajnokságon is, most viszont azonnali hatállyal felbontotta a szerződését a klubjával, a Fleury Loiret HB-vel.

Úgy döntöttem, hogy befejezem. A háttérről egy podcastben beszéltem, nagyon nem volt egyszerű. Eljött az ideje, hogy végre önmagam legyek

– írta titokzatosan a kézilabdázó.



Az idézett podcastban aztán nyíltan beszélt arról, hogy mindig is azt gondolta, rossz testbe született.

Sosem hittem, hogy híres leszek egyszer, de hogy így alakult, azt hiszem, úgyis kiderült volna. Így inkább derüljön ki úgy, ahogy én szeretném. Felemelő érzés, hogy végre kimondhatom ezeket a szavakat, és nyíltan beszélhetek önmagamról. Azért is mondom ezt, mert nem akartam, hogy a szeretteimnek hazaudniuk kelljen rólam. Mindig Loui-nak és nem Louise-nak képzeltem magam, de az idők során azért sokszor megkérdeztem magamtól: miért vagyok ilyen? Adoptált, fekete bőrű, leszbikus és transzszexuális

– mondta.

Sand szerint mindig is elfogadták olyannak, amilyen, és most egy sokkal nehezebb, izgalmasabb időszak következik az életében, de 100 százalékig biztos magában.

Louise Sand 2012 és 2018 között 105-ször szerepelt a svéd válogatottban, 2014-ben Eb-bronzérmet nyert.