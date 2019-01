Van Gerwen hengerelt a darts-vb döntőjében

Michael van Gerwen harmadszor vagy Michael Smith először? Ez volt a kérdése a dartsvilágbajnokság utolsó meccsének, amely előtt a fogadóirodák egyértelműen Van Gerwent tartották a favoritnak, az ő győzelmére 1,25 körül volt az odds, míg Smithére 3,5 és 4 között.

A holland és az angol vívta 2018-ban a Premier League döntőjét, akkor 11-4-re Van Gerwen győzött, aki első kiemeltként érkezett a vébére.

A mostani 1983 óta az első olyan finálé volt, amelyben két 30 év alatti játékos dobált, és a két legjobb átlaggal rendelkező klasszis jutott el a legfontosabb meccsig, MvG 103,72-es, Smith 101,19-es átlagot ért el a tornán.

Van Gerwen így jutott el a döntőig:

18 consecutive 100+ averages for Michael van Gerwen on the Alexandra Palace Stage… will Smith be able to cope with his scoring? Here’s his tournament stats so far! pic.twitter.com/mnz84aOsjG — PDC Darts (@OfficialPDC) 2018. december 31.

A PDC statisztikai elemzője, Christopher Kempf a meccs előtti felvezetésében azt írta, annyira kicsi a különbség a két játékos között, hogy az billentheti el a mérleg nyelvét valamelyikük felé, hogy a szettek döntő legjeit ki bírja jobban idegekkel.

Van Gerwen a mostani vébén 110,87-es átlagot ért el ezekben a legekben, és tizenegyből hetet megnyert. Smithnek 103,70 volt az átlaga a szettek ötödik legjében, és 50 százalékkal dobta a kiszállókat, ami remek mutató, de lehet, hogy a holland ellen is ez kevés lesz.

Smith így menetelt el a fináléig:

The joint highest 180 hitter in the tournament so far… Will Michael Smith power his way to the title? pic.twitter.com/hNBBnErgGp — PDC Darts (@OfficialPDC) 2018. december 31.

Kempf azt is megjegyezte, mekkora jelentősége van az első szett megnyerésének, mert ezen a vébén a meccsek majdnem háromnegyedén az győzött, aki az első játszmát behúzta.

Az első kiemelt úgy mehetett neki a finálénak, hogy a korábbi öt meccsén mindig el tudott húzni 2-0-ra az elején, és egyszer sem volt hátrányban a szetteket tekintve.

Van Gerwen elképesztő stabilitását jelzi, hogy a vébéken sorozatban 18 olyan meccsnél tart, ahol 100 fölötti átlaggal zárt. A döntő előtt 31 meccset játszottak egymással, a holland dominált a párharcban, 25-ször ő győzött.

MvG tripla nélkül kezdte az első leget, de aztán belehúzott, és 129-ről szállt ki, amivel megszerezte a vezetést.

AND WE’RE OFF WITH A BANG | MvG takes out 129 on the bull to kick this match off!#WHDarts pic.twitter.com/q1OloXpOz6 — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

Smith az első két legben kihasználatlanul hagyta a lehetőségeket, de a harmadikban 90-ről a bullt eltalálva szállt ki.

BULL FOR THE BULLY BOY | Michael Smith chalks up his first leg of this final#WHDarts pic.twitter.com/KjyExhky3k — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

A negyedik legben ismét kapott egy esélyt az angol, és ki is egyenlített, de Van Gerwen nagyon koncentrált a döntő legre, és egy dupla hatos kiszállóval övé lett az első szett.

MVG TAKES SET ONE | Both players averaging over 100 but it’s Mighty Mike who draws first blood in taking set one#WHDarts pic.twitter.com/1N94nzXhU4 — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

A második szett első legjében Smithnek 25-re három nyila volt, de rontott, MvG viszont 80-ról kiszállt. A holland remekül folytatta, 126-ról szállt ki, majd Smith a 86-ot kidobva szépített, de ismét megremegett, az első kiemelt pedig behúzta a második szettet is, így a vébén hatodik meccsén is 2-0-s előnyre tett szert.

LOOK AT THE EMOTION FROM MICHAEL VAN GERWEN | MvG now into a 2-0 lead. Smith can’t let The Green Machine get too far in front…#WHDarts pic.twitter.com/MvcLKSVFwd — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

A harmadik szettben egyikük sem dobott csúcsformában, de Van Gerwen a fontos pillanatokban megrázta magát, és 3-1-gyel ezt játszmát is besöpörte.

A negyedik szett elején olyan történt, ami addig nem, Smith vitté el az első leget egy 41-es kiszállóval, majd 2-1-re is ő vezetett, de Van Gerwen 84-ről egy bullal szállt ki, és egyenlített. A döntő legben Smithnek négy nyila volt, hogy övé legyen a szett, de megint nem célzott jól, Van Gerwen pedig büntetett egy dupla 8-assal, és ezzel már 4-0-ra vezetett.

FOUR UP | The Green Machine is showing no mercy as he is now FOUR to the good!#WHDarts pic.twitter.com/hitiXMjxRZ — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

Az ötödik szettben Smith még úgyis megnyerte a második leget, hogy a harmadik dobásával kiütötte az egyik nyilat a táblából, így 180 helyett 60-at ért csak el. A döntő legben Smith 124-ről szállt ki, és ezzel szépíteni tudott, ami nagyon kellett a döntőnek.

MICHAEL SMITH FINALLY GETS ON THE BOARD | The Bully Boy takes the 5th set, he now trails 4-1#WHDarts pic.twitter.com/83mgdq922l — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

Smith lendületbe jött, a hatodik szett első legjénél 127-ről szállt ki, majd a másodiknál 124-ről – és mindkétszer bullal.

A harmadik leg is az övé lett, így 4-2-re szépített, és az volt a kérdés, sikerül-e még jobban nyomasztania az első kiemeltet.

A hatodik játszma első legjében Van Gerwen megállította Smith nagy sorozatát, és aztán a negyedik legben egy 112-es kiszállóval 5-2-re alakította az állást.

A nyolcadik játszma első legjében Van Gerwen hibázott, Smith pedig élt az ajándékkal, de a holland egyből egyenlített. Smith 93-as kiszállóval hozta a harmadik leget, majd az ötödikben 170-ről és 25-ről is kiszálhatott volna, de egyik sem sikerült, Van Gerwen pedig egy szettre került a világbajnoki címtől.

COULD THAT BE THE BIGGEST SET OF THE MATCH SO FAR? van Gerwen is now for ONE set away!#WHDarts pic.twitter.com/UiFRTRpsZv — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

A kilencedik szettet a holland kezdte, aki az első és a harmadik leget is hozta, de Smith is megnyerte azokat, amiket ő kezdett. A döntő legben Smith 122-ről még nem tudott kiszállni, de Van Gerwen is elszalasztotta a lehetőséget, így az angol egy dupla 7-essel életben maradt.

SAVED | Michael Smith somehow finds a way to win the set and keep the dream alive! #WHDarts pic.twitter.com/Js7zhW6gbj — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

A tizedik szett első legjét a holland uralta, a másodikban viszont Smith kezében volt az egyenlítés, de ott is maradt. A harmadik legben Van Gerwen elrontotta az első meccsnyilát, aztán a negyedikben is volt neki három, és a második a dupla 16-osban landolt, aztán jöhetett az ökölrázás és az ünneplés.

MICHAEL VAN GERWEN HAS DONE IT | The 2019 @WilliamHill World Darts Champion 🏆🏆🏆#WHDarts pic.twitter.com/VFEDftaeCI — PDC Darts (@OfficialPDC) 2019. január 1.

Van Gerwen 7-3-ra győzött a döntőben, így harmadszor lett a sportág világbajnoka. Smith 200 ezer, Van Gerwen 500 ezer fontot vihet haza a vébéről.