Erre jók a közkedvelt fájdalomcsillapító hatóanyagok

Ha valami tartósan vagy nagyon fáj, akkor a legtürelmesebb ember is eljut arra a pontra, amelyen túl már valamilyen külső segítséggel szeretné enyhíteni a szenvedéseit. A fájdalomcsillapító szerek éppen erre valók, és szedésüket – természetesen az elírások szerinti mértékben – az orvosok is ajánlják. Azonban nem mindegy, hogy mit szedünk be, hiszen a hatóanyagaik szerint számos különféle fájdalomcsillapító készítmény létezik, és mindegyik más-más esetben lehet ideális. A legkedveltebb hatóanyagokat vesszük most sorra, és megnézzük, melyik mire is jók.

A fájdalom hasznos lehet, hiszen fontos jelzéseket ad a szervezetünk problémáiról, azonban ettől még valahogy csillapítani kell. Gyakorlatilag mindenféle fájdalom mértéke csökkenthető a ma ismert szerekkel és hatóanyagokkal, a kérdés csak az, melyikre milyen hatóanyagú készítményt használjunk? Paracetamol – véletlenül lett a legkedveltebb fejfájáscsillapító Az izom- és fejfájásra használt hatóanyagok közül a legnépszerűbb a paracetamol – más néven acetaminofen – , amely reumás fájdalmakra és lázcsillapításra is bevethető, ugyanakkor gyulladások és izületi panaszok ellen nem kifejezetten hatásos. Már több mint száz éve ismert az anyag jótékony hatása, de csak 1943-tól alkalmazzák szélesebb körben (az USA-ban pedig 1955-től). Világsikerét egy tévedésnek köszönheti: egy strassbourgi gyógyszertár véletlenül acetanilidet, a paracetamolhoz nagyon hasonló szerkezetű anyagot adott ki egy betegnek naftalin helyett (ez utóbbit fertőtlenítésre használták), és ettől váratlanul elmúlt a láza és a fejfájása is. Hogy milyen mechanizmusok mentén hat a paracetamol, még ma sem tudja pontosan a tudomány, ám ez a betegeket valószínűleg a legkevésbé sem zavarja, hiszen rengeteg fogy belőle világszerte annak ellenére is, hogy nagyon kell ügyelni az adagolásra, mert nagyobb dózisban májkárosodást okozhat, illetve alkohollal fogyasztva is hasonló hatást válthat ki. A megfelelő mennyiségről ezért a paracetamol tartalmú gyógyszer dobozán mindig olvassuk el a tájékoztatást! Mellékhatások tekintetében fel kell készülni rá, hogy gyomor-, bélfekély és vérzés jelentkezhet, de okozhat szédülést, fejfájást, bőrkiütést és ödémát is. Ibuprofen – gyulladásos fájdalmak ellen Szemben a paracetamollal, az ibuprofén tartalmú készítmények elsősorban gyulladásos eredetű fájdalmak csökkentésére kiválóak, de lázcsillapításra is használhatjuk őket. Ez a nem-szteroid alapú gyulladáscsökkentő úgy fejti ki hatását, hogy visszaszorítja azon anyagok képződését a szervezetben, amelyek a gyulladás, a fájdalomérzés és a láz kialakulásáért felelősek. Hatása 4-6 órán át is eltart, ezért ennél gyakrabban nem szabad szedni, mert hosszú távon károsíthatja a gyomrot és a bélnyálka-hártyát, sőt akár fekélyhez és a bélfal átfúródásához is vezethet, ha valaki hónapokon át tartósan használja. Fontos, hogy a 12 éven felüli gyerekek esetén a napi adag ne haladja meg a 600 mg-ot, felnőtteknél pedig az 1800 mg-ot. Azoknak, akik feszült életet élnek, rendszertelenül étkeznek vagy sokat dohányoznak illetve kávéznak, és ezért hajlamosabbak a gyomorfekélyre óvatosan kell bánni az ibuprofennel, és tánácsosabb más fájdalomcsillapító után nézniük. Dexketoprofen – ficamtól a reumáig Ez a hatóanyag elsősorban akut reumatológiai, mozgásszervi és traumatológiai fájdalom csillapítására kiváló. Különösen szívesen alkalmazzák az orvosok például kis ízületi gyulladások és hátfájás esetén a pácienseiknél, és krém illetve gél formájában zúzódásokra, ficamokra, gyulladásokra és hátfájdalomra írhatják fel. A közkedveltsége abból fakad, hogy erős és gyorsan ható szer (üres gyomorból 25-75 perc alatt szinte teljes egészében felszívódik), illetve sokkal jobban tolerálható, mint például a diklofenák, és emellett jóval kevesebb mellékhatással kell az esetében számolni, mint a többi nem szteroid gyulladásgátlónál. Főleg rövid távú, néhány napos kezelésekre ajánlott, és csak addig szabad szedni, amíg a tünetek nem mérséklődnek. Szponzorált tartalom A cikk a Ketodex támogatásával készült. Kiemelt kép: Thinkstock

