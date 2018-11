Új edzőnek köszönhető Stollár Fanny ragyogó idénye

Elégedett a 2018-as évvel Stollár Fanny, a női tenisz-világranglista jelenlegi 117. helyezettje.

Ha az év elején valaki azt mondja, a száz közelében leszek, akkor elégedett lettem volna annak ellenére is, hogy a százba kerülés volt a cél. Így is örülök az idei teljesítményemnek. Nem volt rövid az idáig vezető út, és még nincs is vége: napról napra keményen kell edzeni.