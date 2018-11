Nagy László: Szeretnénk kiköszörülni a csorbát

Nem nyújt jó teljesítményt az idei szezonban a Telekom Veszprém, és egyelőre az edzőváltás sem segített. A spanyol David Davis érkezése óta hat mérkőzésükből négyet elveszítettek, ám az edző a DIGI Sport híradójának azt mondta: csapata a Komló ellen már biztatóan játszott.

– nyilatkozta a Sport24-nek David Davis.

A Veszprém legközelebb azt a Kristianstadot fogadja a Bajnokok Ligájában, amelytől Svédországban kikapott. „Rengeteg apróság hiányzik, amit igyekszünk behozni az edzéseken is, a videókon is, de természetesen egy-egy győzelem óriási lendületet adhat a csapatnak. Azon dolgozunk, hogy a siker, a sikersorozat minél hamarabb bekövetkezzen az életünkben” – szögezte le Nagy László.

A svédek elleni, szombati Bajnokok Ligája-meccsen szinte kötelező a győzelem, de mi történik akkor, ha a csapat újra vereséget szenved? „Én ennek nem látom a lehetőségét. Csak arra tudok gondolni, hogy nyerünk. Nem tudom elképzelni, hogy hazai pályán kikapjunk a Kristianstadtól” – fogalmazott a játékosként háromszoros BL-győztes Davis.

Amennyiben a Veszprém mégis kikapna, úgy Nagy Lászlóék egy pont távolságra kerülnének a már kiesést jelentő hetedik helyezéstől BL-csoportjukban.

A nyomást ki-ki hogyan közelíti meg. Természetesen szeretnénk megfelelni az elvárásoknak, ezt toljuk magunk előtt, gyakorlatilag vereségből vereségbe csöppenünk bele. Egyértelmű, hogy mi –magunk is elégedetlenek vagyunk, a szurkolóink is elégedetlenek, és természetesen a klubvezetés is, úgyhogy szeretnénk kiköszörülni a csorbát. Viszont meg kell nézni a többi mérkőzés eredményét is, (a BL) senkinek nem sétagalopp, nagyon kiegyensúlyozott a kézilabdamezőny. Ez nem magyarázat a rengeteg vereségre, úgyhogy hazai pályán győzelemre kell törekedni, mert csakis az az elfogadható