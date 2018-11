Magyar karatés állított be Guiness-rekordot

Bekerült a Guinness Rekordok könyvébe Nagy Botond, miután a világ leggyorsabb köríves rúgását produkálta. A magyar karatés a világbajnokságra utazott Madridba, nem titkoltan azzal a céllal, hogy megdöntse a Guiness-rekordot.

Nagy pedig megmutatta, milyen fából faragták, a korábbi 0.70 másodperces rekordot alaposan lefaragva, 0.476-tal ért el világrekordot.

A magyar karatés a helyszínen átvehetett érte egy diplomát, sőt a küldöttség azt ígérte neki, a hivatalos dokumentumot is megkapja majd a beállított csúcsról. Emellett természetesen azt a Guinness Rekordok könyvét is, amelyikben már ő is benne lesz.

