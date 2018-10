Javítottak a magyar teniszezők

Nagyon komoly térdsérülést szenvedett a US Open-bajnok

Kiadták a teniszezők legfrissebb világranglistáját, amelyen előrébb léptek a magyar játékosok. A női rangsorban Babos Tímea egy, Stollár Fanny pedig két helyet javított. Továbbra is a román Simona Halep az első, akinek akkora az előnye, hogy idén már biztos nem éri be senki, még a második helyezett Caroline Wozniacki sem. Babos párosban továbbra is világelső.

A férfiaknál Balázs Attila lépett előre a legnagyobbat, szám szerint hat helyezést javítva került a legjobb 200 játékos közé. Fucsovics Márton eggyel tudott előrébb jutni. Első helyen Rafael Nadal áll, de a sanghaji tornán győztes Novak Djokovic hátránya csak 215 pont.

Vilgranglista (október 15.) Férfiak: 1. ( 1.) Rafael Nadal (spanyol) 7660 pont

2. ( 3.) Novak Djokovic (szerb) 7445

3. ( 2.) Roger Federer (svájci) 6260

4 ( 4.) Juan Martin del Potro (argentin) 5860

5. ( 5.) Alexander Zverev (német) 5025

6. ( 6.) Marin Cilic (horvát) 4185

7. ( 7.) Dominic Thiem (osztrák) 3825

8. ( 8.) Kevin Anderson (dél-afrikai) 3775

9. ( 9.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3440

10. (10.) John Isner (amerikai) 3290

11. (12.) Nisikori Kej (japán) 2910

12. (11.) David Goffin (belga) 2855

13. (19.) Borna Coric (horvát) 2415

14. (13.) Fabio Fognini (olasz) 2315

15. (14.) Kyle Edmund (brit) 2125

…41. (42.) Fucsovics Márton 1117

…196. (202.) Balázs Attila 277 Nők: 1. ( 1.) Simona Halep (román) 7421 pont

2. ( 2.) Caroline Wozniacki (dán) 6461

3. ( 3.) Angelique Kerber (német) 5400

4. ( 4.) Oszaka Naomi (japán) 4740

5. ( 6.) Karolina Pliskova (cseh) 4465

6. ( 5.) Elina Szvitolina (ukrán) 4350

7. ( 7.) Petra Kvitova (cseh) 4255

8. ( 8.) Sloane Stephens (amerikai) 4022

9. ( 9.) Julia Görges (német) 3785

10. (10.) Kiki Bertens (holland) 3740

11. (12.) Anastasija Sevastova (lett) 3240

12. (16.) Caroline Garcia (francia) 3225

13. (13.) Garbine Muguruza (spanyol) 3225

14. (14.) Darja Kaszatkina (orosz) 3150

15. (11.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3145

…63. (64.) Babos Tímea 945

…127. (129.) Stollár Fanny 480

Fotó: CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP