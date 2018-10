LeBron James megmutatta, mire számíthatnak tőle Los Angelesben

LeBron James, napjaink legjobb kosárlabdázója lejátszotta első Lakers-meccsét Los Angelesben is. Csapata ezúttal is kikapott (ezúttal a 113-111-re a Denver Nuggetstől), ugyanakkor Jamesnek volt pár szép megmozdulása, amivel azonnal be is lopta magát a drukkerek szívébe.

Először volt egy tekintélyt parancsoló zsákolása:

Majd egy kis showtime-ot csempésztek a Lakers játékába, az akciót pedig LeBron fejezte be:

Most még csak az előszezonnál tart az NBA, úgyhogy az eredmények másodlagosak. James si mindössze 14 percet töltött a pályán, igaz, 13 pontot, 3 lepattanót, 3 asszisztot, 2 labdaszerzést és egy blokkot így is összehozott.

Eredmények – NBA, előszezon Los Angeles Lakers – Denver Nuggets 111-113 Houston Rockets – Memphis Grizzlies 131-115 Boston Celtics – Portland Trail Blazers 95-102 Charlotte Hornets – Miami Heat 122-113 Utah Jazz – Toronto Raptors 105-90

Nyitókép: Harry How/Getty Images