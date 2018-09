Facebook-oldalán tette közzé a Mezei Nikolett, hogy világbajnoki címet szerzett kicklight kategóriában. A magyar versenyző szerdán két ellenfelét is legyőzte az elődöntőért Jesolóban, pénteken a finálé is összejött és a péntek esti döntőben is diadalmaskodott.



A Békés megyei Battonyán élő sportoló öt éves kora óta Taekwon-dózik, 2017-ben mester övfokozatot is szerzett.

Nyitókép: Mezei Nikolett Facebook-oldala