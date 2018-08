Nadal most kárpótolta magát a januári feladott meccséért

A világelső spanyol Rafael Nadal legyőzte a horvát Marin Cilicet az 5,3 millió dollár (1,4 milliárd forint) összdíjazású keménypályás torontói férfi tenisztorna negyeddöntőjében. A hatodik helyen kiemelt Cilic a második és a harmadik szettben is adogatóként veszítette el az utolsó játékot.

A comeback victory secures @RafaelNadal a place in the #RogersCup semi-finals.

Tops Cilic 2-6 6-4 6-4 for first SF on a hard court this season. pic.twitter.com/3D9WGoxKxB

— Tennis TV (@TennisTV) 2018. augusztus 11.