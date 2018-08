Fucsovics Marci majdnem elkapta Stan Wawrinkát

A világranglista 51. helyén álló magyar játékos a torontói kemény pályás férfi tenisztorna, a Rogers Cup második fordulójában találkozott a korábbi világranglista harmadik svájcival. Stan Wawrinka hosszú ideje sérüléssel bajlódik, így momentán csak 195. az ATP rangsorban, de épp fényes közelmúltja miatt kapott szabadkártyát a rendezőktől.

Fucsovics pazarul kezdett fél óra alatt 6:1-re ütötte le a pályáról svájci ellenfelét azonban eztán megtorpant, vagy nem tudott mit kezdeni Wawrinka váltásával.

A magyar játékos a második játszmában elvesztette adogatását, majd visszanyerte azt, de a rövidítésben 7–2-re győzött a rutin. A döntő játszmában Fucsovics megint elvette ellenfele adogatását, aki újra visszabrékelt. Ismét jött a rövidítés, ahol Fucsvicsnak négy meccslabdája is volt, de Wawrinka mindannyiszor hárította és a saját második meccslabdáját értékesítette.

We Stan.@stanwawrinka saves four match points en route to defeating Fucsovics 1-6 7-6(2) 7-6(10).

Plays Nadal next!#RogersCup pic.twitter.com/VjlqRQSQEJ

— Tennis TV (@TennisTV) 2018. augusztus 9.