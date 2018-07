Kondás Elemér küzd, mint malac a jégen

Az OTP Bank Liga 2018/19-es bajnoki szezonját felvezető írásunkban azt írtuk, kíváncsian várjuk, az új „Puskás Akadémia”, a keretében 17 légióst számláló Kisvárda edzője vajon hogyan érteti meg magát az öltözőben, miként teremt egyensúlyt a bábeli zűrzavarban.

Egyetlen beszédes képben a magyar utánpótlásképzés helyzete Szinte hihetetlen futballeseményen van túl Várda, olyanon, amelyből a bemutatott játékosok egy kukkot sem értettek.

Nos, ahogy mondani szokták, a Debrecennel szebb napokat, veretlenül szerzett bajnoki címet is megélt Kondás Elemér Várdán egyelőre szenved, és küzd, mint malac a jégen. Az első két forduló után a Kisvárda 0-8-as gólkülönbséggel, nulla ponttal utolsó a bajnokságban. Vasárnap a Bozsik Stadionban (Honvéd-Kisvárda 4-0) speciel a görög belső védő, Theodoros Berios (a képen feketében – fotó: honvedfc.hu) ügyetlenkedése kellett az első, illetve a második gólhoz is. Előbb a 22. percben lerántotta Batikot, így csinált – kicsit könnyű síppal befújt, de teljesen megadható – büntetőt, majd a 71. percben a második hazai gól előtt mutatta meg, hogy tud vérhólyagot rúgni a labdára, majd annak mellé is fejelni.

Jánvári tette fel Berios bénázásainak végén az i-re a pontot azzal, hogy a görög dupla luftja után a lábáról a hálóba vergődött a labda.

Nem tudjuk, szegény Kondás Elemérnek mennyi beleszólása volt a játékospolitikába, a július 20-án bemutatott 11 új, innen-onnan sebtiben összeszedett külföldi érkezéséhez, de látszik, nincs egyszerű dolga összhangot teremteni az öltözőben.