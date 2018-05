Meg is van a hokivébé legmákosabb gólja

Először nyertek a szlovákok a dániai jégkorong-világbajnokságon. A keddi játéknapon két góllal kerekedtek felül az osztrákokon. Pedig még Ausztria szerzett vezetést, ráadásul egy elég szerencsés góllal, Brian Lebler lövése után ugyanis a pakk csapatkapitány Andrej Sekera ütőjén, majd a lábán is megpattanva talált utat a hálóba. Innen aztán 3-1-re fordított Szlovákia és ugyan az osztrákok szépítettek, egy üres kapus góllal eldöntötte a meccset a szlovák válogatott. Három mérkőzés után Szlovákia négy, Ausztria egy ponttal áll.

