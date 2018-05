Vannak emberek és van LeBron James

Az NBA idei rájátszásának egyik legnagyobb kérdése az, hogy képes-e egy ember bevinni egy egész csapatot a nagydöntőbe, vagy sem.

A válasz egyértelműen az, hogy ember ilyet nem tud. Ám csak azért mondjuk ezt, mert az ismét kiderült: LeBron James, a Cleveland Cavaliers játékosa egyszerűen nem emberi lény.

Noha a nagydöntő még messze van, a 33 éves kosaras egymaga elintézte a rájátszás első körében az Indiana Pacerst, a másodikban pedig egy fokkal nagyobb segítséggel úgy tűnik lemossa, kisöpri az alapszakaszban keleti első, Toronto Raptorst.

LeBron James és csapata két meccset nyert Kanadában, a harmadikat már otthon, Ohióban játszhatták. Az általában minden poszton megforduló kiscsatár most sem bízott semmit a véletlenre, 38 pontot tett be a közösbe. Mezőnyből 26 dobásából 14 célt ért, mellé szerzett még hat lepattanót és kiosztott hét gólpasszt is.

Ha ez mind nem lenne elég tőle, utolsó másodperces, győztes kosarat is szerzett. Ez volt pályafutása ötödik ilyen kosara, ebben a rájátszásban pedig már a második – erre utoljára 15 éve volt példa.

A buzzer-beater:

🔥😳😳😳 LeBron James’ buzzer beater bank left the Raptors speechless pic.twitter.com/rbWGKQmtxv — Fanatics View (@fanaticsview) 2018. május 6.

A Cavaliers 105-103-ra nyert, és egy győzelemre van a keleti konferenciadöntőtől. A másik keleti párharc, a Boston Celtics és a Philadelphia 76ers között 3-0 a Boston javára.