Női vezetőedző lehet az NBA-ben

Becky Hammont is meginterjúvolja a Milwaukee Bucks kosárlabdacsapata a vezetőedzői posztra. A 41 éves korábbi kosaras jelenleg a San Antonio Spurs edzői stábját erősíti, ő az első nő, aki ilyen szerepkörben van az NBA-ben.

The Milwaukee Bucks plan to interview San Antonio Spurs assistant Becky Hammon for the franchise’s head coaching job, league sources tell ESPN. Hammon is the NBA’s first female assistant coach — and now will be the first to interview to be a head coach.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 5, 2018