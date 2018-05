Román válogatott játékos igazol Kisvárdára

Állandó beszédtéma a magyar kézilabda kapcsán, hogy mennyire jó irány az, ha a magyar klubok légiósokkal duzzasztják fel a kereteiket. Foglalkoztunk külön a Siófokkal, de ott van például a Kisvárda is, amely a hetedik helyen áll a női NB I-ben, 18-as keretének pedig fele légiós.

A klub most hivatalos honlapján jelentette be, hogy a következő szezontól Kisvárdán folytatja a hatszoros román válogatott Ana Maria Dragut is.

A 28 éves jobbátlövő a Zilah csapatától érkezik. Eddig csak romániai klubokban játszott, a legjobb eredménye két bronzérem a román élvonalban, előbb 2014-ben majd 2017-ben. Csapata jelenleg a hatodik helyen áll.

Azt nem írta a kisvárdai honlap, mennyi időre írt alá.

Fotó: kisvardaikezi.hu