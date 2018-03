“Utáltam a Premier League-et”

A darts Premier League-ben először szereplő Gerwyn Price-t valószínűleg többé nem látjuk a sorozatban. A csütörtöki fordulóban – már-már szokás szerint – súlyos vereséget szenvedő dartsos biztosan utolsó marad a ligában, az alapszakasz vége előtt egy fordulóval már nem menekülhet meg a kieséstől.

Igaz, nem is bánja ezt a walesi dartsos, aki elárulta: utálta az egész sorozatot.

– írta Twitter-oldalán Price.

Not gonna lie I’ve absolutely hated premier league, it’s been a great experience, something not every dart player can or will ever say they’ve experienced but unfortunately it wasn’t for me, looking forward to some time at home with the family and getting back to the old me,👍🏽

— Gerwyn Price (@Gezzyprice) 2018. március 29.