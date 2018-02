Az idővel versenyez Liu Shaolin Sándor barátnője

Szombaton hordágyon kellett levinni a britek világklasszis gyorskorcsolyázóját, Elise Christie-t, miután ütközött a téli olimpia 1500 méteres elődöntőjében. Az orvosi vizsgálazok szerint nem tört el semmije, ettől függetlenül a bokája komoly sérülést szenvedett.

A 27 éves gyorskoris újra bukott, most kórházba is szállították.

Liu Shaolin Sándor kedvese így az idővel küzd: kedden rendezik ugyanis kedvenc számát, az 1000 méteres futamát, ahol akár az aranyért versenyezhet.

– mondta a brit olimpiai csapatfőnök, Mike Hay.

Az biztos, hogy Christie hozzáállására nem lehet panasz, keményen dolgozik a visszatérésen.

Working hard alongside @TeamGB to try turn this around 🙌🏻🤟🏻 pic.twitter.com/A1fsWrFDSJ

— Elise christie (@Elise_Christie) 2018. február 18.