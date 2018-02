Pontot szerzett Liu Shaolin Sándor Phjongcshangban

Ötödik helyen végzett Liu Shaolin Sándor a rövidpályás gyorskorcsolya 1500 méteres döntőjében szombaton, a phjongcshangi téli olimpia nyitónapján.

Kalandos módon jutott döntőbe a magyar versenyző, ugyanis hiába nyerte meg rendkívül magabiztosan az első selejtező futamot, az elődöntőben kicsúszott. No nem önszántából, Krueger Cole vágott be elé a továbbjutást érő második helyen, őt akarta visszaelőzni és ebbe bakizott bele. A bírók azonban úgy látták, hogy az amerikai szabálytalan volt, így az a döntés született, hogy Liu is szerepelhet a döntőben.

Népes finálé volt, összesen kilencen vettek részt rajta, ugyanis mindhárom elődöntőből továbbjuttattak valakit a bírók. Ennek megfelelően utolsó helyről indult Liu, azonban két kör alatt két előzést is bemutatott a magyar és apránként araszolt följebb és följebb. Öt körrel a vége előtt úgy tűnt, akár a negyedik helyre is fel tud jönni a magyar, de az utolsó pillanatban visszarendeződött előtte a mezőny.

Ezután azonban hátra szorult Shaolin Sándor, ám szerencséjére ketten is kicsúsztak két körrel a vége előtt, így fel tudott jönni az ötödik helyre, amelyet már nem engedett ki a kezéből és ezzel megszületett az első magyar pontszerzés a phjongcshangi téli olimpián.

Az aranyérmet a dél-koreai Lim Hjo Dzsun szerezte meg, őt a holland Sjinkie Knegt és az orosz Szemen Elisztratov követte.