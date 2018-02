Döntőbe jutott Liu Shaolin Sándor

Bejutott a rövidpályás gyorskorcsolya 1500 méteres döntőjébe Liu Shaolin Sándor. A magyar versenyző rendkívül magabiztosan nyerte meg hatfős futamát. Az elődöntőben úgy tűnt elveszett minden, mivel a harmadik helyre szorult egy előzés után és ezt követően elesett. A bírók azonban úgy ítélték meg, hogy az amerikai ellenfele szabálytalan volt, így bírói döntéssel döntőbe került a magyar gyorskoris.

Testvére, Liu Shaoangnak a bírókra is szüksége volt az elődöntőbe jutásért, öt körrel a vége előtt a japán Josinaga Kazuki úgy előzte meg szabálytalanul. Az elődöntőben mindent megtett Shaoang, többször élre is állt, de sajnos nem tudta végig tartani a lépést, végül hatodik helyen ért célba, ráadásul utólag ki is zárták.

Talán kicsit túlizgultam a versenyt, lehet azért, mert ez az első olimpiám. Elég sok mindent történt az elődöntős futamomban, nem mondanék semmit a kizárásom kapcsán

– mondta nem sokkal később az M4 Sportnak Liu Shaoang.

Burján Csaba hatosában nem volt igazán kiemelkedő versenyző, de minden tagja a jók közé számít. A magyar versenyző a futam elején még vezetett is, de szép lassan hátrébb csúszott, végül hiába próbált meg mindent, ötödik helyen végzett, így nem jutott elődöntőbe.

Az volt a taktika, hogy élre állok, és minél többet vezetek, de hamar megelőztek. Amikor később észleltem, hogy előre mehetnék, velem együtt jöttek többen is. A végén egyszerűen nem volt rés, ahol előzzek. Kicsit sajnálom, hogy nem sikerült jobban a futam, mert nagyjából öt egyforma képességű koris volt benne, mindegyiküket győztem már le, de most ők győztek le engem

– mondta Burján.

Mivel mindegyik elődöntőben továbbjuttattak valakit a bírók, ezért egészen döbbenetes fináléra lehet számítani: kilencen vesznek majd részt a végső versenyen! A futam 13:22-kor kezdődik majd magyar idő szerint.

Ami a hölgyeket illeti, az 500 méteres versenyeken rendeztek selejtezőket és mind Keszler Andrea, mind Jászapáti Petra sikerrel vette a nyolcaddöntőt.

A harmadik olimpiáján szereplő Keszler beragadt Arianna Fontana és Suzanne Shulting mögé. A magyar versenyző meg is botlott az első kanyar bejáratánál, ráadásul elsodorta brit ellenfelét, így mivel még az első fordulónál többen buktak, új rajt következett. Nagyszerűen jött ki ebből Keszler, mert másodjára csak Fontana került elé a rajtot követően. Schulting hamar kicsúszott az egyik kanyarban, nem sokkal később pedig a brit Kathryn Thompson is így járt, ezért Keszler könnyedén korcsolyázott a célba a második, továbbjutó helyen.

Jászapáti óriási rajttal indult, később viszont a világkupában ezen a távon második dél-koreai Csoj Min Dzsong körbekorcsolyázta őt. A hajrában Jászapáti kicsúszott, míg éppen akkor mögötte szintén összeakadt a brit és orosz ellenfele, azaz hárman egyszerre landoltak a védőpalánkban. Az esés utáni felállás a magyar versenyzőnek sikerült a leggyorsabban, azaz megszerezte a továbbjutást érő második helyet.

A magyar női 3000 méteres váltó elődöntőjét is szombaton rendezték, a mieink végül a harmadik helyen végeztek, így a B-döntőbe jutottak. Dél-Korea úgy nyerte meg a futamot olimpiai csúccsal, hogy az elején az egyik emberük elesett, és sokáig félkörös hátrányban voltak, az oroszok viszont előttünk estek ki, így jött be a magyar váltó harmadiknak. A magyar csapatot Jászapáti Petra, Keszler Andrea, Heidum Bernadett és Bácskai Sára Luca alkotta.

A B-döntőt február 20-án rendezik.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI