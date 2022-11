Megéri klímával fűteni, ha okosan csináljuk

Az energiaárak emelkedésének következtében egyre többen törekednek arra, hogy csökkentsék rezsijüket. Erre alapvetően két módszer van, a fogyasztás mérséklése, valamint az energiahatékonyság fokozása – magyarán az energia „okosabb” felhasználása. Ez a hidegebb hónapok közeledtével különösen fontos szemponttá válik, hiszen a fűtési szezonban nő a háztartások energiafogyasztása.

Az egyik megoldás, ha körültekintően választunk berendezést a melegebb lakókörnyezet eléréséhez. Napjainkban remek opciók lehetnek a klímaberendezések, amelyekre akár a fűtést is rábízhatjuk.

Rengeteg előny

A légkondicionáló szóról a többség a nyári forróságban működő gépekre asszociál, pedig a modern klímaberendezések többsége már nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is tökéletesen alkalmas. Az árammal való melegítő funkciója a mostani magas gázárak mellett különösen előnyös lehet.

A mai légkondicionálóknak több típusa is van, egy viszont közös bennük: elektromos árammal működnek. Az elektromos hálózatok az alternatív energiaforrások előretörésével világszerte egyre zöldebbé válnak, ami azzal is jár, hogy amennyiben a fűtést árammal oldjuk meg otthonunkat gáz helyett, azzal eleve csökkenthetjük közvetett szén-dioxid-kibocsátásunkat.

A melegítésre képes klímaberendezések ily módon tehát kevésbé terhelik a környezetet, sőt a hagyományos fűtési rendszerekhez például a gázfűtéshez képest még a telepítésük is sokkal egyszerűbb, és melegíteni is gyorsabban tudnak. Energiatakarékosság szempontjából nem elhanyagolható továbbá, hogy egy légkondicionálóval nem melegítjük feleslegesen az egész otthont, csak azt a szobát, ahol a berendezés üzemel.

A szintén viszonylag kényelmes, hordozható elektronikus fűtőberendezésekhez viszonyítva a klímák komoly előnye, hogy kevesebbet fogyasztanak, mert hatékonyabban használják fel a hálózatból felvett elektromos áramot, teljesen biztonságosak, ráadásul a falon elhelyezve a mozgást sem korlátozzák. A hőmérséklet beállítása is sokkal egyszerűbb, egy intelligens klíma segítségével pedig már hazaérkezéskor kellemes környezet fogadhat minket. Egyes újabb készülékeknél kifejezetten halk üzemmód is elérhető, így a légkondicionáló zaja sem válik zavaróvá.

Odafigyelést igényel

A berendezések alapvetően egy kültéri és beltéri egységből állnak. Amikor hűtésre vannak állítva, benti részük hideget, kültéri egységük meleget áraszt – fűtő funkciónál a helyzet pont fordított. A meleget nem közvetlenül az áram adja, az energia csak a rendszer üzemeltetéséhez kell, ami növeli a hatékonyságot.

Azért érdemes tisztában lenni vele, hogy amennyiben a kinti hőmérséklet nagyon lezuhan, a klímák kevésbé költséghatékonyak. A légkondicionáló emellett rendszeres karbantartást is igényel, és oda kell figyelni a kondenzvíz szakszerű elvezetésére – ami fűtési üzemmódban a kültéri egységben keletkezik- hogy ne fagyjon rá a kültéri egységre.

A karbantartást természetesen érdemes szakértőre bízni, de a belső részek tisztítását magunk is elvégezhetjük – egyes újabb készülékekbe öntisztító funkciók is beépítésre kerültek. A tisztítás félévente javasolt, ezzel nemcsak a higiéniát fokozhatjuk, hanem a klíma jó állapotát is megőrizhetjük.

Végül, de nem utolsó sorban a telepítés előtt nagyon fontos átgondolni, hogy hol szeretnénk használni a légkondicionálót. Nem csupán az adott szoba mérete és tájolása számít, hanem például a hőszigetelése is, valamint, hogy mekkora ablakfelületek találhatóak benne. Ezeken kívül érdemes a klíma kültéri egységének elhelyezhetőségéről is tájékozódni a hatályos jogszabályokban, valamint a településkép-védelmi rendeletekben, illetve társasházak esetén a társasház szervezeti működési szabályzatában.