Az egyik kedvenc bútorod otthon a kanapé? Segítünk a legjobbat választani! (X)

Milyen is a szuper kanapé? – Sok ember erre rávágja: „hogy kényelmes”! Valóban, azonban a megfelelő darab kiválasztásánál, sok mindenre érdemes figyelni.

Napjainkban sok otthon központi, és igen sokoldalúan kihasznált bútora a kanapé, esetleg egy ülőgarnitúra. Ma már nem csak a kényelem hanem a lekberendezési szempontok is előtérbe kerülnek, a kiválasztáskor. TV nézés, szunyókálás, családi beszélgetések, nagy ötletek színhelye egyszerre, ez a sokoldalú bútordarab.

Fonos több szempontot is figyelembe venni, ha hosszútávra a legjobb kanapén szeretnénk élvezni, az otthonunk kényelmét. Az Alpha bútor jóvoltából, egy kis segítséget szeretnénk nyújtani, a tökéletes kanapé kiválasztásához.

Az első, és igazán fontos szempont, annak a helységnek a mérete, ahova kerülni fog a bútorunk. Természetesen, ha hatalmas nappaliba kerül elhelyezésre, ez a szempont nem lesz annyira fontos, mint azoknál, ahol kisebb térben, kevesebb helyünk van optimálisan elhelyezni.

Másik fontos szempont, a használati tényezők, mert egészen más típus megfelelő azoknak, akik csak egy design-os ülőalkalmatosságot keresnek, szemben azokkal, akik a lehető legsokoldalúbban fogják használni, akár mindennapi, éjszakai alvásra is.

Kanapé, vendégágy funkcióval

Ha vendégágynak is alkalmas kanapéra van szükségünk, válasszunk szivacsos vagy rugós kivitelűt, 1-2 vendégéjszakára, ezek remekül megfelelnek. Keressünk olyat, aminek a fekvőfelülete úgy alakítható ki, a kinyitáskor, hogy minden ponton ugyanabból az anyagból készült, ez garantálja az egységes fekvőfelületet, a kényelmes fekvést és alvást.

Ha igazából csak pár vendégéjszaka miatt választunk kinyitható darabot, nem érdemes kompromisszumot kötni, hanem a becsukott kanapé kényelmét tartsuk elsődlegesen szem előtt.

Mikor van szükségünk komolyabb kinyitható kanapéra?

Abban az esetben vegyél ágyazható, kinyitható kanapét, ha helyhiány miatt, minden éjszak ezen szeretnél aludni, egyedül, vagy másodmagaddal.

Mindennapos alváshoz, a lebillenthető háttámlájú kanapé a legideálisabb, mivel ha ezt kinyitjuk, akkor két párhuzamos, sík fekvőfelületet nyerünk, így ezek a modellek a legkényelmesebbek, mindennapos alváshoz.

A kihúzható, és/vagy a több elemből álló fekvőfelület, inkább pár napos vendégéjszakára megfelelő, mindennapos alváshoz, ahogy említettük a lebillenthető háttámlás kanapék a jobbak.

Kényelmi szempontból, folyamatos alvásfunkció esetén, 2 személy pihentető éjszakai alvásához, olyan méretet keressünk, ami kinyitott állapotban, 140-160 cm fekvőfelülettel rendelkezik.

Viszont ha nem szeretnénk éjszaka kanapénkon aludni, akkor mindenképp fix kanapét válasszunk. Ezek ugyanis kivitelüket tekintve, stabilabb, masszívabb, időtálóbb darabok. A legtöbb fix kivitelű kanapé, ülőmélységéből adódóan, becsukott állapotban is kényelmes egy személy számára, egy kiadós délutáni pihenésre.

Kanapé stílusok

Egy-egy modern stílusú kanapékról fontos tudni, hogy modern kialakítása miatt, sokkal kevesebb a kinyitható modellt találunk közöttük.

Felépítésüket tekintve, vannak egyszerűbb pad formájú 2 vagy 3 személyesek, vagy L alakú sarokkanapék, amik ahogy a nevük is mutatja, sarokba helyezhetőek. Sarokkanapé vásárlása esetén fontos szempont a kivitelezés, hogy jobbos vagy balos kanapé helyezhető-e el, a kiválasztott sarokba. Napjainkban egyre népszerűbbek, a nagyobb méretű U formájú darabok is, amik már inkább ülőgarnitúra kategóriába tartoznak, mintsem kanapéba. Itt is az adott helység mérete a meghatározó, ahova az U form kanapét szeretnénk elhelyezni.

Ha webáruházból rendelsz, még fontosabb szempont a kanapé mérete

Mostanában már sokan otthonról, kényelmesen webáruházból rendelnek kanapét, mert minden más webshophoz hasonlóan, a rendelt bútorra a webes elállási jogok és garanciák érvényesek, mint más termékek esetében, amit webshopból rendelünk.

Azonban a weben megrendelt kanapénál, minden esetben az egyik legfontosabb szempont a méret, hiszen sok esetben a legtöbban a kiszállítás után szembesülnek az esetleges méretbeli eltérésekkel. Sajnos a visszaszállítás, és újabb darab kiszállítása nem olyan gyors, mint kisebb termékek esetén, ezért pontosan mérjük le a helyét. Ha szükséges, kérjünk segítséget, tanácsot, a webáruház ügyfélszolgálatán.

Ha szeretnél Te is kényelmesen webáruházból kanapét rendelni, akkor a fenti szempontokat szem előtt tartva, egészen biztos, hogy megtalálod a legtökéletesebbet, ami hosszú éveken át családod és otthonod kényelmes, és központi helye lesz.