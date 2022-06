A jelek szerint maradnak jövőre a lakástámogatások

Már a parlament asztalán van a 2023-as költségvetési tervezet, amelyben a lakástámogatásokra szánt összeg jelentősen növekszik. Ez arra utal, hogy a lakáscélú kedvezmények a várakozásoknak megfelelően jövőre is elérhetőek lesznek – derül ki az ingatlan.com összefoglalójából, amely a lakáspiacot érintő költségvetési kiadásokat vizsgálta meg.

A lakástámogatások a tervezet szerint több mint 491 milliárd forintot tesznek ki 2023-ban, ami jóval meghaladja az idei költségvetésben szereplő 382 milliárd forintos összeget. Vagyis közel 30 százalékkal nagyobb összeg mehet ezekre a támogatásokra. A babaváró támogatás esetében az idei 91 milliárd forintos keret 175 milliárd forintra emelkedik. A családi otthonteremtési kedvezmény (csok) keretében megvásárolt lakások illetékmentessége összesen 40 milliárd forintos kedvezményt jelenthet jövőre.

Egyelőre költségvetési tervezetről van szó, így az abban szereplő számok változhatnak. A lakáscélú kedvezményekre szánt több pénz egy része a növekvő kamatok miatt biztosan a kamattámogatásra mehet el. A tervből ugyanakkor az is kiolvasható, hogy a lakáscélú és babaváró támogatások jövőre is elérhetők lesznek. A korábbi hónapokban, hetekben voltak olyan félelmek, hogy a bizonytalanabb gazdasági környezet miatt több lakástámogatás is megszűnik. A költségvetési tervezet azonban nem erre utal