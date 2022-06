Mesés üvegfalú villa eladó az idilli olasz tó partjainál

8.5 millió euróért, átszámítva megközelítőleg 3,3 milliárd forintért árulnak egy ívelt üvegfalakkal kialakított minimalista villát, amely a közelmúltban több luxusmárka reklámkampányában is szerepelt, írja a Mansion Global.

A Villa Mosca Bianco névre hallgató bámulatos ingatlan Lesa városában található a Lago Maggiore partjainál. A környék elég közkedvelt a celebek és a hírességek körében, többek közt Donatella Versacének is van itt háza.

A luxusotthon alig néhány éve, 2018-ban épült, kizárólag a legkiválóbb minőségű építőanyagokból, mindezt úgy, hogy a tervezők és a kivitelezők a környezettudatosságot is szem előtt tartották. A legkülönlegesebb elemei egyértelműen az üvegfalak, melyeknek köszönhetően gyakorlatilag minden szobából pazar panoráma nyílik a tóra.

Az ingatlant most először dobták piacra. A hirdetésben leírtak szerint több alkalommal is forgattak itt luxusmárkáknak reklámfilmeket, és több nemzetközi építészeti lap is írt már róla korábban.

Az épületnek négy szárnya van, ennek köszönheti különleges formáját. A körülbelül 330 négyzetméteres házban összesen négy hálószoba van, több terasz nyílik ezekből.

A szavak helyett viszont beszéljenek róla inkább a képek, amiket ide kattintva tudsz megnézni.